Lidé měli při volbách problémy s eletronickými doklady. Někteří z nich nemohli volit a museli do volebních místnostní přijít pozdějí
Dvě hodiny po poledni začaly v České republice volby do Poslanecké sněmovny, které rozhodnou o podobě budoucí vlády. O 200 mandátů usiluje v celé zemi 26 volebních uskupení a přes 4400 kandidátů. Mezi prvními voliči tradičně nechyběli lídři nejsilnějších stran i prezident Petr Pavel, kteří shodně vyzvali spoluobčany, aby využili svého práva hlasovat. V letošních sněmovních volbách měli mít lidé poprvé možnost prokázat svou totožnost ve volebních místnostech i pomocí elektronického občanského průkazu, systém ale kvůli přetížení nefungoval a voliči museli ukázat klasický občanský průkaz nebo pas. Novinkou je i korespondenční volba pro Čechy žijící v zahraničí.
Během prvních dvou hodin odevzdala na řadě míst Česka svůj hlas až čtvrtina voličů, vyplývá ze zjištění ČTK. Účast je tak vyšší než při minulých volbách do Sněmovny v roce 2021, kdy za stejnou dobu dorazila k urnám většinou méně než pětina voličů.
Pavel v neděli ráno zahájí konzultace s těmi stranami, které se dostanou do Sněmovny. Novinářům dnes po hlasování v Černoučku na Litoměřicku řekl, že povolební vyjednávání nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou vládní koalicí a opozicí. "Stejně jako nebude jednoduché poskládat většinu ve Sněmovně," míní prezident. Přál by si, aby volební účast byla minimálně na stejné úrovni jako před čtyřmi lety, kdy přesáhla 65 procent.
Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš pár minut po otevření volebních místností odevzdal svůj hlas v Ostravě. Novinářům řekl, že za úspěch ve volbách považuje zisk většiny hlasů ve Sněmovně a možnost ANO sestavovat jednobarevnou vládu.
Premiér a lídr dosavadní vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) Petr Fiala hlasoval v Brně. Míní, že v letošních volbách jde o to, jestli země bude směřovat do minulosti, nebo do budoucnosti. Věří, že každý občan využije svůj hlas a půjde volit, věří v co nejvyšší účast. Lídr vládního hnutí STAN Rakušan hlasoval v Kolíně. Zisk Starostů pod deseti procenty by považoval za jednoznačný neúspěch, zisk nad 15 procent za velký úspěch. Ve volbách jde podle něj o demokratickou většinu 101 hlasů, která udrží prozápadní orientaci země.
Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce podle svého předsedy Tomia Okamury překonat zisk necelých deseti procent hlasů před čtyřmi lety. Letos na své kandidátky přibrala představitele Svobodných, Trikolory a PRO, což má zabránit propadnutí hlasů. Ve volbách se rozhoduje o tom, zda Česko nastoupí cestu zvyšování životní úrovně, řekl Okamura novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v Praze 6.
Nyní opoziční, do loňského roku vládní Piráti podle svého předsedy Zdeňka Hřiba cílí na zisk přes deset procent hlasů a dvacítky mandátů. Po hlasování v Praze 10 připomněl i svůj nedávný cíl překonat volební zisk SPD.
Volby určí, zda si většinu ve Sněmovně udrží současné vládní strany, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové doplněné o nyní opoziční Piráty, nebo se k moci vrátí Babišovo ANO, které chce vládnout bez koaličních partnerů. Šanci na návrat do Sněmovny po čtyřech letech mají komunisté a sociální demokraté, kteří společně kandidují v uskupení Stačilo! Lídryně tohoto levicového bloku Kateřina Konečná, která volila v Novém Jičíně, věří ve dvouciferný výsledek svého hnutí. Nováčkem by ve Sněmovně mohla být strana Motoristé sobě, jejichž ambicí je překonat potřebnou pětiprocentní hranici. Předseda Motoristů Petr Macinka novinářům řekl, že opačný výsledek by ho mrzel.
Lidé dnes měli problémy s využitím eDokladů, které nebylo možné v mobilním telefonu aktualizovat a u voleb použít. Digitální a informační agentura uvedla, že na odstranění potíží pracuje a doporučila voličům, aby si k volbám donesli klasický průkaz totožnosti. Kolem 18:00 oznámila, že aplikace už je funkční, i když přihlašování může být pomalejší, po chvíli ale systém znovu přestal fungovat. Ministerstvo vnitra na síti X uvedlo, že nejde o bezpečnostní problém, ale technické potíže kvůli vysoké zátěži. Doklad musí být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. Aktivované eDoklady má v Česku v současnosti zhruba 800.000 lidí.
S nefunkčním občanským průkazem v mobilu se potýkala i končící předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která už letos ze zdravotních důvodů nekandiduje. Z volební místnosti na pražské Balabence se musela vrátit domů pro plastový průkaz.
Ministerstvo vnitra v souvislosti s volbami nezaznamenalo do dnešního večera žádné bezpečnostní incidenty, řekl ČTK ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Problémy podle něj nejsou ani s volebními lístky nebo ve volebních komisích. Jedinou komplikací tak dosud byly potíže s využitím aplikace eDoklady, kterou si lidé nemohli v mobilu aktualizovat a bez toho ji nemohli u voleb použít.
Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22:00, po noční přestávce pak ještě v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky hlasování budou statistici průběžně zveřejňovat na volebním webu www.volby.cz, jasno by mělo být do sobotního večera, oficiálně výsledky v pondělí schválí Státní volební komise. Lidé mohou hlasovat v téměř 14.900 volebních místnostech v Česku i ve světě. Na hlasovacím lístku vybrané strany, hnutí či koalice mohou dát nejvýše čtyřem konkrétním kandidátům takzvané preferenční hlasy tím, že zakroužkují pořadové číslo před jejich jménem.
Volby v zahraničí začaly kvůli časovému posunu už ve čtvrtek na americkém kontinentu. Čeští občané mohou volit stejně jako v minulých letech na více než stovce zastupitelských úřadů. Lidé pobývající za hranicemi republiky mohli také poprvé využít možnost hlasovat korespondenčně. Je postavena na principu dvou obálek pro zachování zásady tajnosti volby a identifikačního lístku pro zachování osobní volby.
čtk, tb