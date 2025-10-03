0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Začaly volby do sněmovny. V pátek přijde prezident i lídři stran

V Česku začaly ve 14 hodin volby do Poslanecké sněmovny, deváté v historii samostatné České republiky. Lidé v nich rozhodnou nejen o složení dolní parlamentní komory. Jejich hlasy také předurčí, které z 26 volebních uskupení bude moci být zastoupeno v budoucí vládě. O 200 poslaneckých křesel letos usiluje 4462 kandidátů. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2021 mají voliči širší výběr kandidujících stran a hnutí, počet adeptů na poslance se ale ztenčil.

Voličské hlasy především určí, zda si většinu ve Sněmovně udrží současné vládní strany, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové znovu spolu s Piráty, nebo se k moci vrátí opoziční ANO v čele s expremiérem Andrejem Babišem. Ten před volbami opakoval, že je jeho ambicí vytvořit jednobarevnou vládu, i když by byla menšinová.

Vládní ambice ovšem mají také opoziční hnutí SPD a Stačilo!, za něž kandidují především komunisté, stejně jako například strana Motoristé sobě. Jejich představitelé před volbami vyloučili možnost koaliční spolupráce se současnými vládními stranami a hnutími.

Mezi páteční voliče budou tradičně patřit volební lídři, kteří chtějí hlasovat v prvních hodinách nebo také prezident Petr Pavel. Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22 hodin , znovu pak v sobotu od 08 do 14. Výsledky voleb se poté začnou objevovat na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.

Lidé budou moci hlasovat v téměř 14 900 volebních místnostech v Česku i ve světě. Adresy, kde mohou odevzdat svůj hlas podle místa svého bydliště, nalezli v obálkách spolu s hlasovacími lístky.

