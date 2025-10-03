Izrael zastavil flotilu lodí, plujících s pomocí do Pásma Gazy. Na cestě už je další
Izraelská armáda dnes zastavila i poslední loď mezinárodní humanitární flotily, která mířila do Pásma Gazy, uvedli podle agentury AFP organizátoři akce. Izraelská armáda podle nich zastavila od středeční noci 42 lodí. Server The Times of Israel (ToI) dnes napsal, že ke Gaze tento týden vyplula z Itálie nová humanitární flotila, která se rovněž chce pokusit prolomit izraelskou blokádu Pásma Gazy. Nová skupina devíti lodí se teď nachází u řeckého ostrova Kréta, napsal server ToI.
"Marinette, poslední zbývající loď skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), byla zastavena v 10:29 místního času (09:29 SELČ), přibližně 42,5 námořní míle od Gazy," uvedla GSF podle AFP. Dodala, že za poslední dva dny izraelské námořnictvo zastavilo jejích 42 lodí, jež vezly humanitární pomoc do Pásma Gazy, kde Izrael vede už dva roky válku v odvetě za teroristický útok hnutí Hamás na Izrael. Izraelská armáda ve středu večer a ve čtvrtek zadržela podle izraelských úřadů na 470 aktivistů z flotily, která vyplula 1. září z Barcelony.
Mohlo by vás zaujmout:
Uznání palestinského státu ze strany Francie a Británie je zoufalou vzpourou proti realitě
Loď Marinette se šesti lidmi plující pod polskou vlajkou měla ve čtvrtek podle deníku El País problémy s motorem, a zaostala proto za zbytkem flotily. Jedno z plavidel zakotvilo na Kypru, oznámily dnes tamní úřady podle agentury Reuters. Loď s 21 cizinci úřady požádala o povolení zakotvit v Larnace kvůli doplnění paliva a z humanitárních důvodů, dva z cestujících měli chronické zdravotní problémy, napsal server CyprusMail.
Agentura EFE dnes ráno s odvoláním na advokátku z právního týmu flotily napsala, že 473 aktivistů bylo převezeno do detenčního zařízení Saharonim v Negevské poušti na jihu Izraele. Tam mají čekat na vyřízení deportačního řízení.
Izraelský krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir dnes podle serveru The Times of Israel (ToI) ve videoprohlášení uvedl, že premiér Benjamin Netanjahu udělá chybu, pokud aktivisty nechá deportovat. Podle Ben Gvira by tito lidé naopak měli zůstat v izraelském vězení několik měsíců, "aby si zvykli na zápach teroristického křídla". Předseda vlády by aktivisty podle ministra neměl posílat zpět do vlasti, protože se v takovém případě budou stále dokola vracet.
Čtyři italští zákonodárci zadržení ve čtvrtek izraelskou armádou s dalšími účastníky mezinárodní humanitární flotily už byli propuštěni. Italští politici - senátor Marco Croatti, poslanec Arturo Scotto a dvě europoslankyně Annalisa Corradová a Benedetta Scuderiová - byli s konzulární pomocí dopraveni na Ben Gurionovo letiště a dnes ráno odletěli do Říma, napsala agentura ANSA. Citovala také italského velvyslance v Izraeli Luku Ferrariho, podle něhož Izrael zadržel 40 italských účastníků flotily GSF. Všichni jsou podle něj v pořádku.
Zásah izraelského námořnictva proti mezinárodní humanitární flotile vyvolal v řadě zemí protesty a největší italské odbory kvůli tomu na dnešek vyhlásily generální stávku. Agentura ANSA uvedla, že dnes ráno bylo už zrušeno či zpožděno až o 80 minut několik spojů z hlavního vlakového nádraží v Římě, demonstranti také zablokovali cestu do přístavu v Livornu.
K Pásmu Gazy vyplula v úterý z Itálie loď Conscience s asi stovkou aktivistů, včetně mnoha novinářů a zdravotníků. Toto plavidlo se připojilo k několika lodím, které vypluly z Itálie 25. září. Jde o akci skupiny Freedom Flotilla Coalition (FFC), která podobné akce pořádala už v minulosti, například letos v květnu.
čtk, tb