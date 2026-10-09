„Goebbels tleská.“ Izrael kritizuje udělení Nobelovy ceny za mír
Izrael kritizoval dnešní udělení Nobelovy ceny za mír právničce Navanethem "Navi" Pillayové. Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že ocenění legitimizuje nenávist vůči Izraeli. Pillay vedla nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisi OSN pro okupované palestinské území, která loni dospěla k závěru, že Izrael se v Pásmu Gazy dopouští genocidy.
"Nyní, když Nobelův výbor ocenil největší lež 21. století, Joseph Goebbels jistě tleská z pekla," napsalo izraelské ministerstvo na sociální síti X. Izrael závěry komise OSN již dříve kategoricky odmítl a označil je za zkreslené a nepravdivé. Komise přitom není orgánem, který by vyjadřoval stanoviska celé OSN.
Pillayová, které je 85 let, byla v letech 2008 až 2014 vysokou komisařkou OSN pro lidská práva. V minulosti vedla také Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu, který se zabýval genocidou z roku 1994. Během své kariéry v Jihoafrické republice hájila také aktivisty bojující proti apartheidu.
Norský Nobelův výbor ocenil její dlouhodobou práci na prosazování mezinárodního práva a stíhání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy. Předseda výboru Jörgen Watne Frydnes uvedl, že Pillayová významně přispěla k tomu, aby byli pachatelé těchto zločinů postaveni před soud.
Pillayová v současnosti působí jako soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Haagu, zabývá se případem obvinění Barmy z genocidy. Po oznámení o získání Nobelovy ceny věnovala ocenění lidem, kteří přežili mezinárodní zločiny. Také uvedla, že světoví lídři mají právní povinnost chránit lidská práva a zdržet se války.