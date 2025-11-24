Fiala z SPD chce vrátit Fialovi z ODS rozpočet na příští rok k přepracování
Místopředseda SPD Radim Fiala souhlasí s tím, aby se návrh státního rozpočtu na příští rok vrátil vládě v demisi k přepracování. Měsíc rozpočtového provizoria podle něj není pro Českou republiku problém. Řekl to dnes ráno České televizi (ČT) při příchodu na koaliční jednání vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů před jednáním sněmovního rozpočtového výboru. To, že vrácení návrhu rozpočtu vládě navrhne, řekla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu Dnes (MfD).
Návrh rozpočtu, který připravila dosluhující vláda Petra Fialy (ODS), podle zástupců vznikající koalice nepokrývá povinné a další zákonem předepsané výdaje a také klíčové investiční výdaje v celkovém objemu 95,9 miliardy korun. Kabinet v demisi to odmítá, ANO se podle končící koalice připravuje na výrazné zvýšení deficitu.
Podle místopředsedy SPD Fialy chybějících 100 miliard korun v rozpočtu nejsou drobné a situace je vážná. Vláda v demisi se k tomu musí nějak postavit, řekl. „Chceme aby to přepracovali, aby to uvedli na pravou míru, aby byl rozpočet pravdivý, reálný," uvedl. Ještě v neděli se Fiala klonil k tomu, že rozpočtový výbor by měl schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu od končící vlády se schodkem 286 miliard korun. čtk, ft