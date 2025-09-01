Exministr Blažek nechal převádět Jiříkovského bitcoiny, i když věděl, že policie už zajistila jinou jeho kryptoměnu. Říká to ministerský audit
Ministerstvo spravedlnosti zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti. Za kroky při přijetí miliardového bitcoinového daru nesl přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva, tedy Radomír Daňhel, Blažek měl nicméně o transakci klíčové informace. Konstatovaly to závěry externího auditu, které ministerstvo zveřejnilo. Blažek v reakci na síti X znovu zkritizoval, že "příslušné orgány" neinformovaly vládu dříve o podezření ohledně nelegálního původu bitcoinů.
O zajištění části kryptoměny dárce Tomáše Jiřikovského Národní centrálou proti organizovanému zločinu Blažka podle auditu informoval nejpozději 26. května Jiřikovského advokát Kárim Titz. Ministerstvo přesto prostřednictvím ředitelky svého právního odboru zadávalo do 28. května pokyny k převodu bitcoinů, které od úřadu vydražili kupci. "Z dostupných informací nevyplývá, zda a kdy byl s touto informací obeznámen náměstek anebo ředitelka právního oddělení ministerstva spravedlnosti," napsali auditoři. Policie tehdy část Jiřikovského kryptoměny zajistila v souvislosti s nově zahájeným trestním řízením kvůli jeho působení na darknetovém tržišti Nucleus Market.
"Zásadní otázka není aukce 28. 5., nýbrž fakt, že příslušné orgány již počátkem dubna, tedy před započetím procesu aukcí darovaných bitcoinů, informovaly Jiřikovského o podezření, že jeho bitcoiny možná pocházejí z nelegálního tržiště. Ministerstvům ani vládě nesdělily tyto orgány nic. Jiřikovský poté odcestoval v klidu do Asie a začal proces aukcí," reagoval Blažek. "Kdyby příslušné orgány již v dubnu tuto informaci poskytly vládě, neproběhla by aukce ani jedna. Soustředění se jen na poslední aukci je mediálně vděčným odváděním pozornosti od výše uvedené zásadní otázky," doplnil.
Audit dále nezjistil, že by ministerstvo financí, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nejvyšší státní zastupitelství, Finanční analytický úřad či Bezpečnostní informační služba měly zákonnou povinnost vstoupit do procesu přijetí bitcoinového daru.
čtk, tb