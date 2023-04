Co dojednají v Pekingu hodný policajt a zlá policajtka

Nejdřív průchod po červeném koberci kolem slavnostně nastoupených a salutujících vojáků, pak uzavřená jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a nakonec společná státní večeře. Čtvrteční program představuje vrchol z celkem třídenní návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Pekingu, na které ho doprovází šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Macron už se stihl setkat s francouzskými krajany, čínským premiérem a navštívit výstavu čínsko-francouzského umění, ale nejdůležitější součástí jeho návštěvy logicky jsou právě jednání s čínským protějškem.

BBC nazvala duo Macron a von der Leyen evropským „dobrým a zlým policajtem“. Tou zlou je ve dvojici šéfka Evropské komise, která má blízko k americkému kabinetu Joea Bidena a v poslední době volá po tvrdším přístupu ve vztahu k Číně. Než odletěla do Pekingu, pronesla minulý čtvrtek velký projev věnovaný právě budoucnosti evropsko-čínských vztahů. V něm prohlásila, že se Čína chová doma i ve světě stále agresivněji - a Evropa v tomto světle musí přehodnotit vzájemné vztahy. Hlavně ty ekonomické, které jsou podle ní „nevyvážené“.

Naopak francouzský prezident má hrát roli dobrého policajta. Ne snad proto, že by se s von der Leyen zásadně lišil ve svých názorech, jinak by ji nejspíš nepozval, ať s ní do Číny letí. Ale proto, že ve vzájemných vztazích i veřejné komunikaci zdůrazňuje jiné věci než šéfka EK. „Jako Evropané bychom udělali chybu, kdybychom nechali Rusko, aby bylo jedinou zemí, která s Čínou mluví,“ uvedl v prvním proslovu ve středu po příletu, ve kterém zároveň zdůrazňoval potenciál Číny k většímu nátlaku na Moskvu.

Vstřícnější tvář Macron nastavil také vůči čínskému návrhu na mírový plán pro Ukrajinu, který řada evropských stánků odsoudila jako proruský. „Souhlasím se vším, co je v něm napsané? Jistěže ne, ukazuje to ale vůli Číny postavit se ke konfliktu odpovědně a hledat cesty k míru,“ dodal.

Pozdvižená obočí v této souvislosti vyvolal úterní výrok čínského velvyslance při EU, který v rozhovoru pro New York Times uvedl, že „přátelství bez hranic“, které si loni slíbili čínský a ruský prezident, „je jenom rétorika“. Jak Macron, tak von der Leyen by jistě rádi, kdyby čínské vedení se slíbenou loajalitou vůči Rusku zacházelo tak lehkovážně jako čínský diplomat - nicméně drtivá většina pozorovatelů zůstává skeptická k tomu, že by návštěva Pekingu mohla cokoli v čínské pozici změnit.

Snazší než jednání o válce na Ukrajině tak nejspíš bude dojednávání nových ekonomických smluv. Na palubě francouzského vládního letounu byli zástupci padesáti francouzských firem včetně výrobce letadel Airbusu, vodárenské společnost Veolia nebo jaderného konsorcia EDF. Ani vzájemný obchod ovšem není bez problémů - v již zmiňovaném proslovu von der Leyen vyzvala Evropu, aby co nejvíc omezila obchod s Čínou v „rizikových oblastech“. Až francouzská delegace z Číny odletí, bude zajímavé sledovat, kolik nových obchodních smluv uzavřela - a zda se už varování šéfky Evropské komise nějak projevila. Barbora Chaloupková

Školy mohou žádat o výjimku z hygienických požadavků na prostorové a provozní podmínky vzdělávacích zařízení, díky níž by mohly zvýšit kapacitu pro žáky a studenty. V plzeňské zoo po tříměsíčním zimním spánku oslavili kulatiny všichni tři medvědi hnědí - brtníci. Nejstaršímu Mikymu je 30 let, večerníčkoví Honzík a Eliška jsou o deset let mladší. Opoziční hnutí ANO vyzvalo ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) k plošným kontrolám kvality a bezpečnosti obilovin dovážených z východu, kde mohou být například používány hnojiva a pesticidy, které jsou v Česku zakázány. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost manželů Kučerových, kteří zpochybnili vyvlastnění svých pozemků kvůli výstavbě obchvatu Jaroměře na Náchodsku. Počet lidí se zdravotními obtížemi z jídla z jedné z královéhradeckých restaurací se zvýšil na 116. Salmonelóza byla potvrzena u 64 z nich. Ruské síly se nadále zaměřují na vedení útočných akcí ve směru Lyman, Bachmut, Avdijivka a Marjinka. Za poslední den tam bylo odraženo více než 70 nepřátelských útoků, uvedl ukrajinský generální štáb. Podle analytiků Rusové v minulých dnech v Bachmutu postoupili, nicméně nejsou signály o tom, že by se Ukrajinci z oblasti stáhli. Ruští výsadkáři na Ukrajině obdrželi poprvé obdrželi dodávky termobarických zbraní TOS-1A přezdívaných "žhnoucí slunce". České ministerstvo spravedlnosti zamítlo milost pro penzistu Vladimíra Švece odsouzeného před pěti lety v Hongkongu na 27 let za pašování drog; loni vydaly hongkongské úřady seniora do ČR. Na prodloužený velikonoční víkend se v Česku mírně oteplí. V pondělí by měly nejvyšší teploty vystoupat až na 13 stupňů Celsia. Palestinští radikálové z Pásma Gazy už druhým dnem po sobě odpálili rakety na jih Izraele. Od pátku do neděle ale bude zataženo s občasným deštěm či přeháňkami. Prezident Petr Pavel za dva týdny pojede do Bruselu. Během návštěvy sídla evropských institucí se sejde s představiteli Evropské unie i NATO. Italský expremiér Silvio Berlusconi, který je od středy v nemocnici, trpí leukémií a už ve středu zahájil chemoterapii. Zimbabwe plánuje zavést zákon proti náboru místního zdravotnického personálu do zahraničí. Podle švédského prokurátora, který vyšetřuje loňské exploze na plynovodech Nord Stream, je nejvíce pravděpodobným scénářem, že za výbuchy stála "státem sponzorovaná skupina". Král Karel III. vyjádřil podporu prvnímu britskému projektu, který má zkoumat roli britské monarchie v otrokářství. Městský soud zamítl žádost Prahy prodloužit lhůtu mimosoudní dohody s Muchovými dědici o epopeji. Putin nejednal s Lukašenkem o rozmístění ruských strategických jaderných zbraní v Bělorusku, řekl mluvčí Kremlu Peskov.

