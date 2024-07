V jedné disciplíně už se udělovala zlatá - v pohoršování

Olympijská móda české výpravy se mi nelíbí. Nikde jsem to nepsal, nikomu jsem to neříkal. Nebyl pro to jediný důvod. Uvádím to zde jen pro ilustraci, jak absurdní byla pro mě představa, že je to pro někoho dalšího důležitá informace. Mně se nelíbí, ale věděl jsem, že jiným se líbit bude. A líbí. K čemu by můj subjektivní příspěvek přispěl? Ano, to je osobní přístup, každý má jiný a každý si může psát, co chce. Ale mezi osobním a veřejným je na sítích tenká hranice. Jsem rád, že třeba časopis Time o kolekci píše jako o jedné z nejzajímavějších. To je velký úspěch.