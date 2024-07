Sto dní a nocí Kamaly Harris

Je to vlastně teprve týden, co Donald Trump triumfoval před svými nadšenými stoupenci na republikánském nominačním sjezdu v Milwaukee – s čerstvě zabandážovaným pravým uchem škrábnutým kulkou neúspěšného atentátníka. Atmosféra na sjezdu byla tak opojná, že někteří účastníci nahlas považovali volby za rozhodnuté a zbytek kampaně za pouhé čekání na výsledek. Demokraté situaci zásadně zvrátili jen o několik dní později, když v neděli ukončil svou kandidaturu úřadující prezident Joe Biden. Následovalo zhruba 48 hodin, během nichž dokázala moc ve straně převzít jeho viceprezidentka Kamala Harris. Od té chvíle to jiskří, sálá a pulzuje právě na straně demokratů, zatímco republikáni působí jako opaření a trochu tápavě chytají druhý dech. V Americe se rozjíždí horké léto, které může letos trvat až do listopadu.