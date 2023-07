Česká vláda se chystá za Kaczyńským do Katovic

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Česko-polská mezivládní idyla trvá. Ve čtvrtek bude premiér Petr Fiala (ODS) a nejspíš devět ministrů jeho vlády zasedat se svými polskými protějšky v polských Katovicích, na půli cesty mezi Prahou a Varšavou. Český kabinet tak oplácí polskou návštěvu ze začátku června loňského roku.

Společné zasedání, jež znalci diplomatického prostředí přirovnávají ke společné dovolené dvou rodin, je už mezi současnými vládami vcelku běžnou událostí. Navenek to tedy vypadá, že vztahy jen kvetou, nicméně detaily jsou složitější.

Ministři budou probírat "obnovu poválečné Ukrajiny, spolupráci v energetice a dopravě a aktuální agendu Evropské unie". V tématu Ukrajiny se obě země shodnou. Polsko se svými firmami by rádo v renovaci zničené země hrálo zásadní roli (je otázka, zda toho bude schopné a podaří se mu to), Česko už má jako svou oblast vytipované průmyslové město Dnipro a okolí.

Další okruhy jednání taková idyla být nemohou. Polský nejvyšší správní soud právě tento týden zrušil pozastavení těžby v dole Turów na českých hranicích. O okamžitém zastavení rozhodl nižší soud na základě žaloby českých organizací. Je to další epizoda příběhu Turówa, o který oba státy vedly několik let spory. Prozatím je ukončila dohoda z ledna roku 2022, kterou ekologičtí analytici z obou zemí kritizují jako velmi nevýhodnou pro Česko - odtoku vody, hluku a prachu podle nich nezabrání.

Čtěte také

Dohoda o dole Turów je na světě

Dlouhodobě platí, že Polsko sice s Českem jedná - a dohodu, kterou tehdy čerstvá Fialova vláda schválila, velmi uvítalo. Ale když jde do tuhého, není ochotné na nikoho brát ohledy – ani na evropské soudy, které kvůli Turówu v minulosti udělily Polsku vysokou pokutu, natož na menší české sousedy.

Stanovisko české vlády zní, že dohoda je nejlepší možná, chrání české zájmy a nic nenasvědčuje tomu, že by tomu bylo jinak. Ještě důležitější téma, stavba plynovodu Stork II z polského na české území, na kterém je do značné míry závislá česká "diverzifikace energetických zdrojů", zatím také stojí na místě - a česká vláda se ji bude snažit rozhoupat.

"Aktuální agenda EU" zní sterilně, ale také zde panují mezi oběma zeměmi rozpory. Aktuálně je hlavním unijním tématem reforma migrační politiky, za kterou se postavily všechny země včetně Česka s polskou a maďarskou výjimkou. V téhle souvislosti si český premiér Fiala dovolil neobvykle otevřenou kritiku polské vlády, jejíž skutečné či domnělé hříchy většinou v zájmu dobrých vztahů nekomentuje.

Polská vláda se rozhodla, že z tématu migrace učiní volební téma, vyhlásila referendum o migraci (s velmi návodnou otázkou) na 15. října, tedy den voleb, a doufá tak i s touto dopomocí získat třetí parlamentní většinu v řadě. Schválení migrační reformy to nezbrzdilo, podle Fialy je to však nezodpovědné komplikování hledání řešení pro životně důležité unijní téma. Tomáš Brolík

Poslanci zahájili finální kolo jednání o česko-americké obranné smlouvě, koaliční strany pro jistotu na začátku protáhly termín pro hlasování na celou noc. Předchozí bod o důchodové reformě opozice úspěšně rozdrobila sérií přestávek; k věcné debatě se sněmovna dostala jen zhruba na hodinu a pak jednání odložila na pátek. Vrchní soud v Praze definitivně a pravomocně potvrdil trest 5,5 roku vězení pro Tomáše Čermáka, známou postavu zdejší dezinformační scény, za podporu a propagaci terorismu kvůli jeho facebookovým výzvám, aby lidé i za použití násilí zabránili přijetí novely pandemického zákona a bojovali proti členství v EU a NATO. Herec Jaroslav Dušek způsobil poprask na sociálních sítích úvahou o tom, že lidé postižení nádorovým onemocněním mají dál život ve vlastních rukou a případnou smrt si přivodí sami, pokud zahořknou a rezignují. Víc než polovina Čechů má podle průzkumu agentury STEM strach, že kvůli ekonomickému vývoji upadnou do chudoby nebo se jim neúnosně sníží životní úroveň; proti loňsku podíl takto smýšlejících obyvatel nicméně klesl z 65 na 58 procent. Vladimir Putin nepojede v srpnu na summit rozvíjejících se ekonomik BRICS do Jihoafrické republiky - kvůli hrozbě zadržení na základě mezinárodního zatykače vydaného kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska. V Praze na Břevnově vzniká první specializované centrum pro oběti sexuálního násilí v Česku. Končící předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rozhovoru pro ČTK zopakoval, že už nepřijme žádnou ústavní funkci nebo pracovní nabídku a že v 80 letech půjde do plnohodnotného důchodu. Okupační správa na Krymu evakuovala přes dva tisíce lidí kvůli požáru muničního skladu, který vypadá jako následek úspěšné vojenské akce hluboko v ruském týlu. Český statistický úřad naměřil další pokles cen tuzemských zemědělců, v červnu zlevnili v meziročním srovnání skoro o 14 procent. V Itálii a Španělsku padly nové teplotní rekordy, horka mají pokračovat i v Česku, s mírným ochlazením lze podle předpovědi počítat až v polovině příštího týdne.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter