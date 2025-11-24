0:00
USA

Bílý dům: USA a Ukrajina upravily a zpřesnily mírový rámec

 Spojené státy a Kyjev vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války na Ukrajině. V noci na dnešek to ve společném prohlášení k americko-ukrajinskému jednání v Ženevě oznámil Bílý dům. Prohlášení zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda o ukončení války na Ukrajině musí respektovat suverenitu Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi. Dokument dodává, že konečná rozhodnutí učiní prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj.

Prohlášení, které se týká nedělních jednání v Ženevě o americkém mírovém návrhu, uvádí, že rozhovory byly konstruktivní a vysoce produktivní. „Diskuse ukázaly významný pokrok ke sblížení postojů a určení jasných dalších kroků," uvádí dokument. „Opětovně potvrdily, že jakákoli budoucí dohoda musí plně potvrdit suverenitu Ukrajiny a zajistit udržitelný a spravedlivý mír," poznamenalo prohlášení s tím, že výsledkem jednání je upravený a zpřesněný mírový rámec.

Prohlášení uvádí, že USA a Ukrajina budou v nadcházejících dnech pokračovat v intenzivní práci na společných návrzích a že zůstanou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. „Konečné rozhodnutí k tomuto rámci učiní prezidenti Ukrajiny a USA," zmiňuje dokument.

Společné prohlášení, které Bílý dům zveřejnil, obsahuje i vyjádření ukrajinské vděčnosti Spojeným státům a prezidentovi Trumpovi.

Agentura DPA dnes napsala, že USA se po jednáních v Ženevě s ukrajinskými zástupci vyjádřily překvapivě pozitivně. Bílý dům podle DPA sdělil, že Ukrajina je se společně revidovanou verzí plánu spokojená. Kyjev se nicméně doposud veřejně nevyjádřil.

Server RBK Ukrajina s odvoláním na své zdroje píše, že se delegacím v Ženevě podařilo dohodnout většinu ustanovení plánu a jeho sporné body upravit. Jde o části týkající se budoucího počtu příslušníků ukrajinských ozbrojených sil, Záporožské jaderné elektrárny, formátu výměny válečných zajatců a návratu odsouzených. Body týkající se územních otázek a otázky zakotvení pasáže o nevstupování Ukrajiny do NATO do ukrajinské ústavy se delegace rozhodly vynechat a bude se o nich jednat na úrovni prezidentů, uvádí RBK Ukrajina. Setkání Trumpa se Zelenským by se mohlo uskutečnit tento nebo příští týden, konkrétní termín ale stanoven nebyl.

Už v neděli večer americký ministr zahraničí Marco Rubio po jednání s ukrajinskou delegací v Ženevě podle Reuters uvedl, že bylo dosaženo obrovského pokroku ohledně plánu na ukončení války na Ukrajině. Dodal, že dnes budou rozhovory pokračovat.

Původně zveřejněný plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, početně omezí svou armádu na maximálně 600.000 vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Evropští zástupci podle agentury Reuters navrhli mimo jiné upravit limit na počet ukrajinských vojáků na 800.000 v časech míru a vymezili se proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva. Jaká bude konečná podoba návrhu, není v této chvíli zřejmé. čtk, ft

