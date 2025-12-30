Běloruský režim propustil dalších 22 disidentek a disidentů
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko udělil milost 22 lidem, uvedla dnes v prohlášení prezidentská kancelář. Jména propuštěných nezmínila. Většina z nich byla odsouzena za extremismus, což je trestný čin často používaný k postihování představitelů běloruské opozice.
Prezidentská kancelář uvedla, že milost byla udělena 20 lidem odsouzeným za "trestné činy extremistického charakteru". Celkově je mezi omilostněnými 15 žen a sedm mužů. Všichni se podle ní obrátili na hlavu státu se žádostí o milost, přiznali vinu a vyjádřili lítost nad svým jednáním.
Není jasné, za co byli odsouzeni zbývající dva propuštění. Podle opozičního serveru Naša Niva to mohou být jak běžní pachatelé trestné činnosti, tak političtí vězni formálně odsouzení podle jiných paragrafů. Není také jasné, zda budou propuštění jako v předchozích případech deportováni z Běloruska.
Krok následuje po rozsáhlé amnestii z první poloviny prosince, při níž se na svobodu dostalo 123 vězňů včetně nositele Nobelovy ceny za mír Alese Bjaljackého a opoziční političky Maryje Kalesnikavové. Lukašenko se k udělení milostí rozhodl poté, co Spojené státy oznámily zrušení některých sankcí vůči Bělorusku.
Exilová běloruská opozice viní Lukašenkův režim z toho, že ačkoliv některé politické vězně propouští, zatýká současně další lidi. Lidskoprávní organizace Vjasna uvádí, že v letošním roce běloruský režim poslal na základě "politických trestných činů" do vězení 1254 osob. V době před dnes oznámenou amnestií jich bylo za mřížemi 1131.
čtk, tb