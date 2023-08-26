hnutí Trikolóra

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Jak Miroslav Ševčík ovládl zdejší významnou akademickou instituci
Do voleb zbývá půl roku a politický provoz houstne
Koalice ANO, SPD a Trikolóry opakovaně zablokovala dohodu
V boji o stejné voliče SPD přiostřila, Trikolóra „zlidověla“
S politologem Ladislavem Mrklasem o chuti pravice porazit Babiše a vyhrát volby
Jihočeská univerzita nedovolila předákovi Trikolóry Václavu Klausovi ml. debatovat se studenty. Je to dobře?
V politickém středu je třeba se vážně zabývat myšlenkou, jestli není čas na novou stranu
Kdo předběhl Václava Klause ml. s konzervativním punkem
ANO sice oslovuje levicové voliče, ale kroky, jako je zvýšení penzí, byť potřebné, nejsou projevem promyšlené levicové politiky