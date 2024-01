Sanitky na frontu

Fotogalerie

Loni na jaře dostal kolega Vladimír Šimíček ze slovenského Denníku N nápad uspořádat sbírku alespoň na jednu sanitku pro kamarády v Bachmutu. V těchto dnech, po necelém roce, odjela na Ukrajinu další kolona, v součtu už několik desítek sanitek a terénních aut. Lidé na Slovensku poslali přes 8 milionů korun ve třech sbírkách – dvě přes Donio, jedna proběhla na hudebním festivalu Pohoda. Poslední část slovenské sbírky na sanitky pro ukrajinské mediky nyní dojela na východní frontu. Jednu ze sanitek řídil stovky kilometrů také hudebník Michal Kocáb až do východoukrajinského Izjumu, přímo do místa, kde Rusové v roce 2022 zničili obytný dům a zabili na šedesát civilistů. Kocáb sanitku předal medikům a u vybombardovaného panelového domu zazpíval s doprovodem známou píseň Sebastián. Symbolicky se tím odstartovala česká sbírka. „Rozhodně to podporuju. Každý by měl udělat něco málo, co pomůže tomuto hrdinnému národu zvítězit. Je to obrana všeho, na čem by nám mělo záleželo,” vysvětluje svoje zapojení do pomoci Ukrajině Kocáb.