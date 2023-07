Půl dne na cestě: Jedlová

Návštěva Lužických hor má výhodu: nemůžete zvolit špatně. Všude je to dobré. Všude je to také hodně do kopce a z kopce. A na každém kopci čeká vyhlídka, kde můžete s mapou uhadovat, jak se jmenují všechny ty kupole, které před vámi vyrostly - a na které za pár desítek minut nebo hodin budete šplhat. Kolem Jedlové to není jiné.