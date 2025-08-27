Žádná rychlá dohoda, domluvit vládu bude složitý úkol pro Fialu i pro Babiše
Mimo záznam: Možnosti vládnutí – Rakušan mobilizuje a riskuje
Jak se nám bude vládnout? Petr Fiala a Vít Rakušan si v úterý po osmé večer v Malostranské besedě u velké plzně za přítomnosti médií a veřejnosti potvrdili, že jediná varianta jejich účasti ve vládě je společně. A také s Piráty, jejichž předseda Zdeněk Hřib je o tom natolik přesvědčený, že nakonec ani nedorazil.
Dobrá, vezměme tento závazek vážně. Debat o tom, zda se STAN nebo ODS po volbách trhnou, se vedla a možná ještě povede řada. Část politiků obou stran shodně mluví o tom, že neexistuje důkaz, že by o tom jejich partaj uvažovala – a stejně tak, že existuje řada indicií, proč o tom určitě uvažuje druhá strana.
Každopádně tu máme dvě varianty. Vládní blok zázrakem vyhraje volby. Připomeňme, že něco jako zázrak potkal pětikoalici už minule, když takřka 15 procent hlasů propadlo. Pak nás nejspíš čeká velmi zajímavé koaliční jednání. Piráti nechtějí ve vládě Zbyňka Stanjuru, STAN chce po volbách ministerstvo spravedlnosti, Spolu chce rušit ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). V úterý o tom dopoledne s námi mluvil Jiří Havránek (ODS) v tom smyslu, že by v průběhu dvou let rozpustil agendu mezi ostatní ministerstva, například cestovní ruch pod ministerstvo kultury.
Zkrátka rušit ministerstvo zastřešující agendu, kterou si Piráti dali do čela kampaně, navíc v kontextu, kdy se počet úřadů posledně naopak navyšoval, je složitě představitelné. Na druhou stranu zmiňovaný Hřib mluvil o tom, že by rušil ministerstvo školství, třeba by se tedy nějaká shoda našla. Pravda je, že vše zmíněné by udělalo z koaličního vyjednávání velmi zajímavou událost – ale na konečný výsledek v podobě obnoveného pětistranného kabinetu by pořád byl kurz hodně nízký.
