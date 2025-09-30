0:00
Astrounat Brázda
Plamínková: Rozhodnou TV debaty? – Co bude s Rakušanem – ANO a veřejnoprávní média

Je před námi týden televizních soubojů. Komu mohou pomoci?

František Trojan

Vstoupili jsme do volebního týdne. Politici sice pořád korzují po ulicích a náměstích, ale lídři stran už mají jiné starosti – televizní debaty. Často se diskutuje o tom, jak velký vliv na konečný výsledek mohou mít. V minulých volbách si nešlo nespojit silný a nakonec úspěšný finiš koalice Spolu s přesvědčivým výkonem Petra Fialy.

Berme je proto vážně. I z toho důvodu, že řada soubojů o lepší výsledek a pozici – například Pirátů a Starostů, případně SPD a Stačilo! – je velmi těsná. 

Nad rámec zmíněných duelů jsou tu ale zejména dva muži, kterým mohou debaty pomoci. Prvním z nich je opět Petr Fiala, potažmo koalice Spolu - a v nejširším záběru celý blok někdejších pěti vládních stran.

Premiér ukázal přesvědčivý výkon už v neděli během superdebaty, kdy se mu vydařilo hned několik momentů. Vymezil se vůči Motoristům ve smyslu, že hajlovat nebo mlátit ženy rozhodně není pravicové. Nebo když řekl, že se Andrej Babiš očividně bál do debaty přijít a v Národním muzeu ho jako „fíkový list“ nahradil Karel Havlíček.

