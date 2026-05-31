Dominik Feri
34 článků
3 minuty
Upatlaní predátoři
Bianca Bellová12. 1. 2025
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3 minuty
Feri má na své straně bídné zákony
Petr Bittner11. 3. 2023
Agenda2 minuty
Harvey Weinstein nejspíš stráví zbytek života ve vězení
Silvie Lauder26. 2. 2023
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Agenda3 minuty
K soudu, od soudu
#MeToo pokračuje v Česku i za hranicemi
Silvie Lauder23. 10. 2022
2 minuty
Férová práva
Andrea Procházková9. 10. 2022
Rozhovor15 minut
Nechci být nástrojem šikany, ale nespravedlnost přehlížet nebudu
Tereza Staňková 5. 10. 2022
Agenda3 minuty
Lekce Feri
Silvie Lauder13. 3. 2022