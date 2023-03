Feri má na své straně bídné zákony

Ostře sledovaný soud s Dominikem Ferim zřejmě udá tón další etapě českého chápání sexuálního násilí. Chabá česká legislativa ho zřejmě nedokáže adekvátně potrestat. Náš stát posílá pachatele znásilnění většinou domů s podmínkou a výstražným „ať už se to neopakuje, ty rošťáku“. Alespoň o symbolickou spravedlnost se musí postarat veřejnost.

Ve svém přezíravém postoji vůči ženám přitom Feri pokračuje od začátku procesu. Při prvním příchodu k soudu se neštítil na kamery sdělit jména dvou žen. Dál je tak využívá k manipulaci, když tvrdí, že si vše vymyslely – vždyť jejich případy nejsou předmětem soudu! Inu, to, že nejsou předmětem soudu, neznamená, že „si to vymyslely“. A tento rozdíl bude třeba držet v patrnosti, zprostí-li ho soud obvinění a on bude tvrdit, že se ničeho nedopustil.