Proč skončí kauza Feri v učebnicích

Nyní už to lze napsat jasně a bez okolků. Dominik Feri znásilnil dvě ženy a v případě další ženy se o to pokusil. Tento závěr potvrdil v pondělí Městský soud v Praze. K němu bývalý poslanec podal odvolání a domáhal se u něj zproštění viny poté, co ho odsoudil minulý rok Obvodní soud pro Prahu 3 na tři roky nepodmíněně.

Feri má k dispozici ještě dovolání k Nejvyššímu soudu, nicméně z toho, co jsme se z předchozích dvou rozhodnutí dozvěděli, je nepravděpodobné, že by mohl uspět. Dva soudy neshledaly jakoukoli zásadní díru nejen v tom, jak se odehrály události, které vedly ke zmíněným trestným činům, ale ani v jejich právní kvalifikaci. Na povrch by tak muselo vyplout něco naprosto mimořádného, o čemž doposud nikdo nevěděl.

Pravomocným verdiktem se tedy s největší pravděpodobností uzavírá příběh vlivného politika a vystudovaného právníka, kterého popularita dovedla až k pocitu vlastní nedotknutelnosti, na který nakonec doplatil. Z toho, jak Feri před soudem vystupoval, lze usuzovat, že je možná vážně přesvědčen o tom, že nic nespáchal. Jeho často připomínaná absence sebereflexe mohla být strategií, jak nevnést pochybnosti do vlastní verze příběhu – mohla však stejně tak být i autentickým postojem, že nevhodné chování k ženám bylo z jeho pohledu právně v pořádku.

To však pro rozhodnutí soudu není podstatné. Přesvědčení je jedna věc, fakta vycházející z důkladného posouzení policistů, státních zástupců a soudců jsou věc druhá. A v tomto případě rozhodující. Dominik Feri je vinen a brzy si začne odpykávat tříletý trest ve vězení (nemění na tom nic ani jeho případné dovolání k Nejvyššímu soudu, do vězení bude muset nastoupit i tak a bude tam do doby, než by soud případně rozhodl o tom, že je nevinný).