Devadesátá léta

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Na troskách bankovního socialismu povstali noví miliardáři
Česko dokázalo využít svoji šanci v míře, jaké se od té doby ani nepřiblížilo
Na cestě divokými zákrutami, jimiž se po revoluci ubírala tuzemská kinematografie i představy o její budoucnosti
Jak tu s námi zůstala první porevoluční dekáda
Irský novinář o tom, jaké to je od třiceti let žít a pracovat v České republice
S dramaturgem Tomášem Feřtkem o krimiseriálu Devadesátky, který právě vysílá Česká televize
Na dění v devadesátkách nebyl nikdo připraven
Jak se tu po revoluci krotil zločin