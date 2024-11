Jsou dnešní novináři aktivisti a překrucují realitu, jak tvrdí někdejší šéfredaktor Respektu Vladimír Mlynář?

Tématem byla práce novinářů těsně po revoluci a na dnešek se Mlynáře vlastně nikdo neptal. Přesto dal průchod silnému nutkání a svůj výrazně negativní pohled na práci dnešních novinářů do televizní kamery sdělil: „Já si myslím, že ta žurnalistika, kterou jsme se my pokoušeli dělat, už dneska v podstatě neexistuje. Je to velmi aktivistické a myslím, že svět, který se ukazuje v řadě médií, neodpovídá tomu, co je realita.“