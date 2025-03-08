CzechTek
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Kam zmizel CzechTek
Prázdninový poklid před sedmi lety rozčeřil zásah policejních těžkooděnců proti účastníkům CzechTeku v Mlýncích na Tachovsku. Dnes o freetekno komunitě není moc slyšet. Generace CzekTeku ale ještě neřekla poslední slovo, tvrdí politolog Ondřej Slačálek z FF UK.
Hudba a tanec
Ta nejlepší hudba a tanec pro tento týden.
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CzechTek po jihoamericku
CzechTek
Rozehnat CzechTek a zemřít
V čase, kdy londýnské policejní sbory nahánějí pěšáky al-Káidy a připravují společnost na dlouhý a nepříjemný čas nebezpečí a nejistoty, má i česká policie plné ruce práce s nenadálým nepřítelem. Nenosí sice u sebe Korán, nemá po těle dráty s výbušninami a nikomu neplánuje zkřivit vlas na hlavě, přesto muže zákona přiměl mobilizovat elitní sbory, zablokovat dálnici, povolat vrtulníky a postavit do čela akce policejního prezidenta s ministrem vnitra. Ti rozhodli vytáhnout na nepřítele slzný plyn, vodní děla i pistole. Není čemu se divit, v jedné z největších polistopadových policejních akcí šlo o hodně: hrozilo neplánované zdupání jedné polní cesty a srocení mladých lidí se slepenými vlasy, kteří chtěli na pronajaté louce tancovat za zvuků hlasité hudby.
Připomeňme si
K čemu potřebujeme CzechTek
Je horké léto po senoseči – a to je čas, kdy se už jedenáct let sjíždějí do Česka evropští příznivci techna. Zhruba pět let o nich pravidelně referují média. Letošní ročník ale přinesl novinku: rozehnání policejními těžkooděnci, na rozkaz samotného premiéra. Byla to chyba a ještě hůř – byla to očividná hloupost, která nás vrací zpět. Ne snad až do komunismu, ale o pár let ano, do doby, kdy policie měla ještě potřebu kriminalizovat „závadovou mládež“.