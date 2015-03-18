Jan Macháček

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S německo-britským sociologem o vztahu demokracie a tržního hospodářství,nutnosti opravovat chyby a o tom, že pokroku dosahujeme vyjadřováním rozdílných názorů
S americkým politologem o krizi důvěry, kapitalismu v totalitních a komunismu v demokratických společnostech a o tom, že Čína je
problém
Nic jiného než debaty důležitých, chytrých a vlivných lidí s patřičnou publicitou nám stejně nezbývá
John Heartfield a Charlie Hebdo :: útoky na Židy :: předurčení k džíhádismu :: Rushdie a náboženství
Kdo jsou oběti raketového výstřelu švýcarského franku?
Pamatujete si na Ludvíka Vaculíka a Salmana Rushdieho?
Oslabování koruny možná nemá důvod; ale pak je třeba vysvětlit, že na trhu se občas dějí věci, k nimž rozumný důvod není
Kdyby stoupenci Mohameda neohrožovali kreslíře a svobodu slova, byl by tento prorok novinářům z Charlie Hebdo ukradený
Řecký dluh :: deflace :: kvantitativní uvolnění
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