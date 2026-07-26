Cyklistika

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O velice zvláštním období v životě našeho hlavního města
Jak se nejen německá metropole změní za čtrnáct let
V čem se nový primátor v pohledu na používání jízdních kol mýlí
dopis z Freiburgu
Pohled na jeden rozvoj města, které ví, co nechce
S lídrem Prahy Sobě o tom, jak rychle utečou čtyři roky a jak chce v dopravě „pískat rovinu“
13. 9. 1959
S novinářem a velocipedistou Janem Králíkem o vynálezu epochálního významu
Polemika: Bezpečný odstup lze dodržet vždy a všude, nelze však vždy a všude předjíždět