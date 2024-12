Jakou cenu má cena?

Zatímco v předešlých ročnících získali cenu odborníci z akademických či jiných neziskových organizací, letošním nositelem je novinář. Jan Kaliba začínal v Českém rozhlase jako sportovní reportér se zaměřením na fotbal a lyžovaní, aby poté odjel na šest let do Washingtonu jako zahraniční zpravodaj. Po návratu do Česka se stal naším prvním klimatickým rozhlasovým zpravodajem. Jeho mottem je, že širokou veřejnost spíše než speciální pořady zaujme a osloví, když se klimatické téma přirozeně prolíná do celého zpravodajství. A to formou konkrétních příběhů, které s ním souvisejí, ať už to byla pro nedostatek sněhu zrušená Jizerská padesátka v zimě, jarní pomrzlé vinohrady, letní povodně či sezonně atypická podzimní vedra.