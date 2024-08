Zakřič pro mě, Sarajevo

Velmi mě potěšil váš zájem o zdraví bosenských řek. Myslím, že to má co do činění s tím, že čeští turisté nejen na Balkáně milují přírodu – sice občas vylezou i na hory, kam by spíš lézt neměli, ale dělají to ze zájmu o jejich krásu. A to je skvělé. Abych na oplátku potěšila já vás, mám pro vás taky jeden (snad) dobrý příběh jiné balkánské řeky.