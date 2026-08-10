Zdravotní stav Čecha vězněného v Číně se zhoršuje
V Praze brzy proběhne soud s údajným čínským špionem, v zákulisí se řeší výměna vězňů
Zdravotní stav českého občana Aleše K., jehož na konci června zadržely úřady v komunistické Číně a obvinily ho ze špionáže, se zhoršuje. Podle informací Respektu ho z bezpečnostních zdrojů v polovině září potřetí od jeho zatčení navštívil český konzul a ve svém následném diplomatickém zápise adresovaném ústředí ministerstva zahraničí v Praze zdůraznil právě tento fakt. V létě, když měl konzul Aleše K. možnost vidět poprvé, si muž stěžoval na bolesti zad, dýchací potíže, výpadky paměti a nespavost. Co přesně mu aktuálně je, v diplomatickém hlášení uvedeno není a neupřesňují to ani zdroje Respektu.
Konzul každopádně ještě vedení ministerstva informoval o jedné další novince a sice, že čínská strana po opakovaných žádostech zadrženého konečně souhlasila s tím, že po čtvrt roce od jeho zatčení mu bude přidělen advokát. Má jít o čínského občana. Aleš K. je nadále držen v malé cele, kde se může pohybovat jen s obtížemi a nemá právo na každodenní osobní hygienu. Stejně jako dvě předcházející setkání s konzulem, i to poslední probíhalo za přítomnosti čínských stráží a překladatelů. O obvinění se konzul od vězně nedozvěděl více než to, co již řekl při jeho první návštěvě, že měl „získávat a předávat informace“.
Ministr zahraničí Petr Macinka se na otázku Respektu, co ví o zdravotním stavu českého vězně v Číně a jaké podniká kroky k jeho propuštění, odmítl vyjádřit. Jistá odtažitost a nedostatek relevantních informací ostatně charakterizují ministrův vztah k případu od samého začátku. Například po prvních zprávách o zatčení Aleše K. popisoval Macinka jeho životní podmínky jinak než konzul, když řekl, že „ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení čínského ministerstva vnitra“ a „je v dobrých podmínkách, nic mu neschází, nebere žádné léky“. To, že ministerstvo neuvádí jméno zatčeného, vysvětluje mluvčí ochranou jeho osobních údajů a tím, že si to nepřeje jeho rodina, která ve složité životní situaci nechce být vystavena zájmu médií, a tak ještě většímu tlaku.
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