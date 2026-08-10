0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Opět strašně aktuální Havel
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Česko8. 10. 20264 minuty

Zdravotní stav Čecha vězněného v Číně se zhoršuje

V Praze brzy proběhne soud s údajným čínským špionem, v zákulisí se řeší výměna vězňů

Ondřej Kundra
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Zdravotní stav českého občana Aleše K., jehož na konci června zadržely úřady v komunistické Číně a obvinily ho ze špionáže, se zhoršuje. Podle informací Respektu ho z bezpečnostních zdrojů v polovině září potřetí od jeho zatčení navštívil český konzul a ve svém následném diplomatickém zápise adresovaném ústředí ministerstva zahraničí v Praze zdůraznil právě tento fakt. V létě, když měl konzul Aleše K. možnost vidět poprvé, si muž stěžoval na bolesti zad, dýchací potíže, výpadky paměti a nespavost. Co přesně mu aktuálně je, v diplomatickém hlášení uvedeno není a neupřesňují to ani zdroje Respektu.

Konzul každopádně ještě vedení ministerstva informoval o jedné další novince a sice, že čínská strana po opakovaných žádostech zadrženého konečně souhlasila s tím, že po čtvrt roce od jeho zatčení mu bude přidělen advokát. Má jít o čínského občana. Aleš K. je nadále držen v malé cele, kde se může pohybovat jen s obtížemi a nemá právo na každodenní osobní hygienu. Stejně jako dvě předcházející setkání s konzulem, i to poslední probíhalo za přítomnosti čínských stráží a překladatelů. O obvinění se konzul od vězně nedozvěděl více než to, co již řekl při jeho první návštěvě, že měl „získávat a předávat informace“.

Ministr zahraničí Petr Macinka se na otázku Respektu, co ví o zdravotním stavu českého vězně v Číně a jaké podniká kroky k jeho propuštění, odmítl vyjádřit. Jistá odtažitost a nedostatek relevantních informací ostatně charakterizují ministrův vztah k případu od samého začátku. Například po prvních zprávách o zatčení Aleše K. popisoval Macinka jeho životní podmínky jinak než konzul, když řekl, že „ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení čínského ministerstva vnitra“ a „je v dobrých podmínkách, nic mu neschází, nebere žádné léky“. To, že ministerstvo neuvádí jméno zatčeného, vysvětluje mluvčí ochranou jeho osobních údajů a tím, že si to nepřeje jeho rodina, která ve složité životní situaci nechce být vystavena zájmu médií, a tak ještě většímu tlaku.

↓ INZERCE
Mohlo by vás zaujmout:

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články