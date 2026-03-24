Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Archiv vydání
Česko24. 3. 20269 minut

Vystrčil míří znovu na Tchaj-wan. Babiš nechce říct, zda mu umožní letět vládním speciálem

Zástupci vlády chtějí letos dvakrát navštívit Čínu a šéf Senátu jim komplikuje plány

Ondřej Kundra
,
Kristýna Jelínková

Předseda Senátu Miloš Vystrčil chce podle informací Respektu ještě před začátkem prázdnin znovu navštívit Tchaj-wan. Stále však netuší, jak se na ostrov dostane. Plány druhého nejvýše postaveného ústavního činitele může ztížit nedávné rozhodnutí premiéra Andreje Babiše, který nově rozhoduje o využití vládní letky namísto ministerstva obrany.

Sám Babiš totiž zvažuje návštěvu Číny a Vystrčilova cesta by mu mohla zkřížit plány. Peking považuje Tchaj-wan za svoji odštěpeneckou provincii a popuzeně reaguje na zahraniční politické návštěvy na ostrově. Obává se, že by vedly k posilování jeho snah o autonomii.

Premiér se zatím svoje plány i střet o využití vládních letadel snaží držet mimo zájem veřejnosti a médií. Po vzoru západních premiérů a prezidentů chce s říší středu budovat pragmatické vztahy, avšak kvůli byznysu se nechce zcela odstřihnout ani od Tchaj-wanu. Zároveň je to tento spor dalším krokem, ve kterém se odkrývá zahraniční politika nového kabinetu. A potvrzuje se v něm, že Babišova vláda se v řadě oblastí čím dál silněji ideově i prakticky vymezuje vůči prioritám a směřování minulé garnitury.

Jsem znovu Tchajwanec

