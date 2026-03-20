Útok v Pardubicích: Ve hře je mezinárodní teroristická skupina i možné zapojení Ruska či jiné země
S jakými čtyřmi verzemi pracuje policie v případě zapálení areálu zbrojařské firmy
V pátek po čtvrté hodině ráno dostali pardubičtí hasiči oznámení o požáru. V tamní průmyslové zóně od časného rána hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní budovu, která stojí vedle. Policie ještě dopoledne na síti X uvedla, že „z prvotně zjištěných informací na místě můžeme říct, že jednou z vyšetřovacích verzí je i úmyslné zapálení objektu“. A informovala, že zahájila úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Ještě před pátečním polednem informovaly servery Aktuálně.cz a Voxpot, že se k činu přihlásila skupina The Earthquake Faction.
Do redakcí dorazil e-mail s vizuálními materiály i prohlášením. „Naším cílem je zničit všechny části říše zevnitř, a to jakýmikoli účinnými prostředky,“ píše v komuniké skupina s odkazem na Izrael. Útok totiž podle redakcí popisují jako zásah na „epicentrum izraelského zbrojního průmyslu v Evropě“.
V průmyslové zóně mimo jiné sídlí česká firma LPP Holding, jež před časem oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems – zbrojovkou dodávající zbraně tamní armádě – vyrábět a vyvíjet drony. Podle The Earthquake Faction tak v Pardubicích vzniklo centrum určené k „expanzi největšího izraelského výrobce zbraní“. Mluvčí LPP České televizi řekla, že v závodě se žádné izraelské drony nikdy nevyráběly.
Skupina Dárek pro Putina, která sbírá od Čechů peníze na zbraně pro Ukrajinu, už však uvedla, že napadená pardubická společnost vyrábí i drony Divoká svině proti ruským agresorům, na které nyní pořádá sbírku.
