Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Česko26. 9. 202512 minut

Spolu má zdaleka nejvíc zklamaných příznivců. Ale Okamura a Stačilo! zase fanoušky, co k volbám možná nepřijdou

S trojicí výzkumníků o tom, co ukazují data o voličích ve finále letošní kampaně

František Trojan

Do voleb zbývá týden. Co ukazují čísla? Mají ještě vládní strany šanci na úspěch, nebo vyhraje ANO a další opoziční strany? Která ze stran se nakonec dostane do sněmovny a bude mít STAN pět procent, nebo patnáct? O tom všem byla další speciální epizoda podcastu Vládneme, nerušit. Hosty byli výzkumníci Tereza Friedrichová (NMS), Pavel Ranocha (Kantar) a Martin Kratochvíl (STEM). Níže nabízíme přepis většiny podcastu, který naleznete na všech podcastových platformách a také na YouTube.

Vyhraje volby v roce 2025 ANO?

Tereza Friedrichová: Volby pravděpodobně vyhraje ANO. To ale ještě neznamená, že pak finálně složí vládu. I když i to je dnes pravděpodobné.

Martin Kratochvíl: Za mě taky. Pravděpodobnost, že nevyhraje ANO, je naprosto minimální. Pořád ještě existuje varianta, že nebude schopné sestavit vládu, ale předpoklady nutné pro to, aby se tak stalo, se zatím nenaplňují. Pro to, aby vláda zopakovala většinu pěti stran, nemá v ruce žádné potřebné karty.

