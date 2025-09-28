Rusové se velmi pravděpodobně snaží ovlivnit české volby – slouží jim k tomu profily na TikToku
Stovky falešných profilů systematicky podporují SPD nebo politiky Stačilo!
Na nejrychleji rostoucí sociální síti v Česku, platformě Tiktok, vzniklo v uplynulém půlroce velké množství profilů, jejíchž cílem může být ovlivnit výsledek voleb. Jak ve své dosud nepublikované analýze, s níž se měl možnost Respekt seznámit, zjistili experti z iniciativy Centra pro výzkum online rizik, konkrétně jde o 263 profilů, jež nejsou označené jako profily politiků nebo konkrétních politických stran, přičemž jejich hlavním cílem je zasáhnout co nejširší část zdejší populace ruskou propagandou, podpořit politiky, které si Rusko mohlo vyhodnotit jako podporovatele jeho zájmů, a mobilizovat antisystémové voliče.
„Profily glorifikují Vladimira Putina, legitimizují jeho agresi na Ukrajině a vyzdvihují válečné úspěchy Ruska. Většina z nich zároveň postuje nebo repostuje obsah, který promuje či naopak očerňuje vybrané kandidáty a politické strany, je zaměřený proti Evropské unii, NATO, Ukrajině a Ukrajincům. Některé z těchto účtů také přímo komentují videa podporovaných politiků,“ říká Respektu Vendula Prokůpková z Centra pro výzkum online rizik.
Z analyzovaných dat vyplývá, že nejčastěji tato proruská síť podporuje SPD Tomia Okamury, s ní spolupracující stranu PRO Jindřicha Rajchla a jeho coby politickou osobnost, šéfku komunistů ze Stačilo! Kateřinu Konečnou a s ní kandidující bývalou ministryni práce Janu Maláčovou a exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Profily je rovněž podporují najednou.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu