Česko23. 5. 202612 minut

Den mezi smířením a démony: Já jsem nacionalista! Ale mám vás rád, vole!

Stovky lidí se vydaly na třicetikilometrový pochod smíření z Pohořelic do Brna, které souběžně hostí Sudetoněmecké dny

Eva Soukeníková

Česko-německé vztahy.

Lidé přijeli do Pohořelic na Brněnsku, aby se vydali na Pouť smíření do Brna. Akce připomínající takzvaný pochod smrti Němců vyhnaných z Brna na konci května 1945. A souběžně se tu konají Sudetoněmecké dny – poprvé v 76leté tradici nikoli v Německu, ale v Česku. Na pozvání festivalu Meeting Brno. Téma už několik týdnů až nečekaně vře i v médiích a v nejvyšších patrech české politiky a čekají se protesty, možná také blokády. Památník pochodu smrti v noci na sobotu někdo pomaloval hákovými kříži. Jak tedy vypadá situace v Brně?

8:08 Přijíždím do Pohořelic. Malé město leží asi třicet kilometrů jižně od Brna. Právě tady byl těsně po druhé světové válce zřízen ubytovací tábor pro odsunuté Němce a sem mířil nechvalně známý „pochod smrti“. Dnes odtud vyjde pochod s názvem Pouť smíření. Policejní manévry a zavřené silnice jsou předzvěstí, že u památníku začne i sobotní program sudetoněmeckého sjezdu. A že sem pravděpodobně dorazí také důležití politici.  

8:10 Památník hned u hlavní silnice je asi třímetrový černý kovový kříž, který má po obou stranách zasazené desky v češtině a němčině: „Po ukončení druhé světové války v roce 1945 přišlo o svůj život mnoho německy mluvících obyvatel z Brna a okolí. 890 obětí je zde pohřbeno. Vzpomínáme.“ Teď tam ale přibylo ještě něco dalšího – rudě nasprejované hákové kříže. Nesouhlasné i nenávistné protesty a demonstrace čekám. Už v pátek pořádala komunistická strana happeningy v centru Brna. Organizátoři dopředu řekli, že v Pohořelicích čekají protesty „v polích“. Ta obklopují spolu s loukami a silnicemi plochu památníku, jejž ohraničuje živý plot.  

8:14 Přes silnici od památníku sedí na rybářské židličce osamocený postarší muž. „Nechci být spojovaný s žádnou politickou stranou. Bude tu jen asi dvacet národovců, kteří zamávají vlajkou a půjdou,“ říká mi Miroslav Švejda, organizátor protestu proti konání sjezdu sudetoněmeckého spolku. „Chceme ukázat, že jsme tady,“ dodává a z kožené brašny se ozve zvuk vysílačky. „No jak jinak je tady mám honit v poli,“ vysvětluje.  

