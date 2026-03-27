„Čechům je to jedno.“ Červený se představil Bruselu. Na jednání ministrů však bude dál posílat Turka
Boj za revizi systému emisních povolenek je pro Motoristy klíčový. Proč o něm jezdí na setkání šéfů rezortu jednat vládní zmocněnec?
Je pozdní středeční odpoledne a v jedné z velkých poslucháren v Evropském parlamentu v Bruselu se schází asi šest desítek lidí. Rozebírají si ikonické béžové hrnečky na ladících podšálcích a z velké nádoby si čepují kávu, nabízejí si ze slaného i sladkého občerstvení a postupně si sesedají u stolů. Europoslanec Ondřej Knotek z ANO stojící uprostřed místnosti pak všechny do mikrofonu zdraví a zahajuje oficiální část jednání. Panel, který pořádá, se zaměřuje na systém emisních povolenek ETS.
V řadě kolem něj usedá několik zástupců podnikatelů, úředníků a politiků. Jedním z nich je i ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů sobě, který účastí na tomto semináři zakončuje svůj jednodenní a vůbec první oficiální pobyt v Bruselu. Přijel se sem částečně i představit – první příležitost, kterou k tomu měl, totiž nevyužil. Před týdnem se sice konala Rada pro životní prostředí, na ni však jel místo ministra vládní zmocněnec Filip Turek.
Až na Kurta Vandenbergha z ředitelství pro klima Evropské komise v panelu usedli lidé, kteří současné nastavení unijní zelené politiky vnímají jako likvidaci evropského průmyslu. Debata se tak nese v kritickém duchu k mechanismu, který má motivovat evropské firmy přecházet na obnovitelné zdroje. Červený je jedním z těch, kdo debatu zahájili: mluvil o tom, že emisní povolenky jsou nesmyslně drahé, a v souladu s postojem české vlády volá po změně systému. „Jak srazit cenu dolů, zatím neprozradím, je to součástí jednání,“ řekl později při krátkém setkání s českými novinářkami.
„Jak já, tak pan premiér, tak vládní zmocněnec Filip Turek vyjednáváme na úrovni Evropské unie i s našimi dalšími spojenci. Ono to v EU bohužel někdy dlouho trvá. Když se ale dostaneme nakonec na ten útes, naštěstí je tady ještě dostatek inteligentních lidí, aby si uvědomili, že to, co říkáme třeba shodou okolností my jako Motoristé, není proti přírodě, ale že se snažíme udržet bohatou západní společnost, která se o tu přírodu bude schopna starat,“ popsal jen.
