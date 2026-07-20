Budoucnost
20 článků
Kontext11 minut
Proč jsou dnešní problémy světa důvodem k optimismu
Jiří Sobota15. 1. 2025
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Kontext31 minut
Doba pesimismu: Kam se ztratila budoucnost?
Máme náskok díky technice. Naše děti se jednou budou mít líp. Máme zajištěný důchod. Veškerá tato víra je však pryč! Němci jsou sklíčenější než kdy dříve. Teď jde o to odhalit příčiny této skepse a dát dohromady pár nápadů pro lepší zítřky. Exkluzivní text z časopisu Die Zeit.
Henning Sussebach/Die Zeit14. 5. 2024
Rozhovor13 minut
Nolan: Věděl jsem, že atomový výbuch musí být krásný a děsivý zároveň
Ross Andersen, The Atlantic3. 12. 2023
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3 minuty
Co tu ještě dává smysl
Zuzana Vlasatá8. 4. 2023
Speciál16 minut
Už nejsem snící dítě
Aleš Svoboda
Jaroslav Spurný21. 3. 2023