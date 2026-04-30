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Běh

8 článků

Zastavit se, sehnout, sebrat prázdnou láhev, vzpřímit se a běžet dál. (Bára Poláková)
Od věci4 minuty

Běh s popelnicí v batohu

Kombinovat běh se sbíráním odpadků a označovat to za nový fitness trend se může jevit poněkud bizarně. Ale plogging nejen vyplavuje endorfiny, navíc dodá dobrý pocit, že děláte něco pro sebe i pro celou planetu, říkají jeho příznivci. Ze severských zemí se šíří do celého světa včetně Česka – jeho propagátorkou u nás je Barbora Poláková (25), zakladatelka facebookové skupiny Plogging ČR.

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