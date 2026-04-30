Běh
8 článků
Agenda3 minuty
Ostravský běh do schodů
Ondřej Kundra18. 3. 2023
Téma12 minut
13. Jak uběhnout maraton
Kdo to ujde, ten to i uběhne
Jiří Nádoba19. 9. 2021
Od věci4 minuty
Běh s popelnicí v batohu
Kombinovat běh se sbíráním odpadků a označovat to za nový fitness trend se může jevit poněkud bizarně. Ale plogging nejen vyplavuje endorfiny, navíc dodá dobrý pocit, že děláte něco pro sebe i pro celou planetu, říkají jeho příznivci. Ze severských zemí se šíří do celého světa včetně Česka – jeho propagátorkou u nás je Barbora Poláková (25), zakladatelka facebookové skupiny Plogging ČR.
Kateřina Mázdrová1. 9. 2018
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Denní menu1 minuta
Dvouhodinová hranice v maratonu odolala
Tomáš Brolík12. 5. 2017
Denní menu2 minuty
Firma Nike chce dotlačit rekord v maratonu pod dvě hodiny
Tomáš Brolík16. 12. 2016