Angličtina
8 článků
1 hodina 4 minuty
Kimmage: We should not stigmatize Russian culture
Podcast (ENG): debate with historian Michael Kimmage, an American expert on US-Russian relations at the Václav Havel Library / debata s americkým historikem Michaelem Kimmagem, expertem na americko-ruské vztahy v Knihovně Václava Havla
Barbora Chaloupková, Štěpán Sedláček8. 6. 2023
Agenda2 minuty
Hello, zi sis člen nové vlády
Kateřina Šafaříková2. 1. 2022
Kultura2 minuty
Vezměte místo
Hana Vařáková24. 1. 2021
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Agenda3 minuty
Lámaná angličtina navždy?
Kateřina Šafaříková17. 1. 2021