Kimmage: We should not stigmatize Russian culture

What can we expect from further developments in the war in Ukraine? How is it transforming Eastern Europe and our view of Russian culture? How important is Europe to the United States today and how might this prism change with the departure of Joe Biden and the "Europhiles" from his administration? Listen to debate with Michael Kimmage, an American historian and expert on US-Russian relations and Cold War from the Catholic University of America (CUA) in Washington. Host: Barbora Chaloupková

Co můžeme čekat od dalšího vývoje války na Ukrajině? Jak proměňuje východní Evropu i pohled na ruskou kulturu? A jak důležitá je dnes Evropa pro Spojené státy a jak se může změnit prizma po odchodu Joe Bidena a "eurofilů" z jeho edministrativy? v Debatě s Respektem odpovídá americký historik a znalec americko-ruských vztahů Michael Kimmage z Catholic University of America (CUA). Moderuje Barbora Chaloupková. Debata se konala v anglickém jazyce bez tlumočení.