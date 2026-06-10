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Zahraničí6. 10. 20262 minuty

Zpravodajský skandál v Německu. Co víme o zatčení bývalého šéfa tajných služeb 

Policie Augusta Hanninga viní z prodeje státních tajemství cizí mocnosti 

Tomáš Lindner
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Německo se v úterý probudilo do nebývalého špionážního skandálu. V 6.41 speciální policejní jednotky vkročily v Porýní-Vestfálsku do domu bývalého ředitele německé zpravodajské služby (BND) a v 8.58 jej policisté v černém minibusu odvezli do vazby.

Zadržený August Hanning vedl německou rozvědku za vlády Gerharda Schrödera v letech 1998–2005, poté se stal náměstkem konzervativního ministra vnitra Wolfganga Schäubleho a zásadně se podílel například na vzniku antiteroristické legislativy. Státní zastupitelství osmdesátiletého muže viní z vlastizrady – z prodeje státních tajemství cizí mocnosti. 

Zadržen byl i čtyřiašedesátiletý Manfred D., který býval šéfem Hanningovy kanceláře. Působil v této pozici i ve službách dvou jeho následovníků v letech 2012–2026, a byl tedy v té době jedním z nejmocnějších úředníků zpravodajské služby. Podle vyšetřovatelů svému bývalému šéfovi Hanningovi za úplatu předával velmi citlivé aktuální zpravodajské informace.

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Podle informací týdeníku Die Zeit se jednalo především o utajený pravidelný briefing, který BND připravuje pro německé kancléře a jeho nejbližší spolupracovníky. Je podkladem každotýdenní porady o bezpečnostním stavu země. Podle dosavadních zjištění prokuratury Hanning během let nelegálně dostal zhruba dva tisíce dokumentů. 

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