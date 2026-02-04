Sabotáž? Útok? Maďarsko v ohrožení? Ale jděte, říká většina voličů
Maďaři jdou do voleb, 16. díl
To, o čem se dlouho mluvilo, že přijde – přišlo. Maďarská vláda ohlásila svým občanům, na základě informací srbské strany, že bezpečnost země je v ohrožení, kdosi (rozuměj: Ukrajinci) se snaží zemi energeticky vyhladovět, a teroristický útok byl jen na poslední chvíli zmařen. Nebezpečí ale trvá.
Srbsko oznámilo, že nedaleko hranic s Maďarskem byla nalezena výbušnina, připravená k užití, ale zatím neodpálená, která by poškodila plynovod, jímž z jihu teče do Maďarska ruský zemní plyn. Maďarský premiér Viktor Orbán svolal bezpečnostní radu a vyslal vojáky strážit kritickou infrastrukturu. Strážit ji ještě víc než dosud, protože kvůli domnělému riziku ukrajinské sabotáže už rozvodny a rafinerie pod vojenskou ochranou jsou.
O tom, že se v průzkumech prohrávající vládní strana Fidesz pokusí zlomit voličskou náladu nějakou takto razantní akcí, se spekuluje dlouho. (Stejně jako o tom, že jí v tom pomohou ruští operativci.) Možností bylo několik – buď právě nějaký falešný útok, nebo odražené nebezpečí, které občany vyděsí a zároveň stvrdí obraz Viktora Orbána jako jediného ochránce země. Ve hře domněnek jsou i divočejší varianty – fingovaný atentát na premiéra Orbána nebo něco skutečně velkého, co Orbána „přinutí“ vyhlásit výjimečný stav a volby odložit.
