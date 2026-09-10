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Zahraničí9. 10. 202610 minut

Rusko říká Evropě, dejte nám Ukrajinu a budete naživu. Správné čtení je: Dejte nám Ukrajinu a budete mrtví

Se slavnou ukrajinskou spisovatelkou Oksanou Zabužko o nečekaných sklepních setkáních, o tom, proč se víc bojí v Evropě než doma, a o třech scénářích dalšího vývoje v Rusku

Ondřej Kundra
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Do Prahy jste přijela na konferenci o Václavu Havlovi. Jak se budete vracet do Kyjeva, kde žijete?

Tak jako jsem přijela sem – vlakem.

Nebojíte se? Rusové civilní vlaky v posledních měsících intenzivně ostřelují.

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Jezdila jsem vlakem vždycky, už před válkou, a jezdím s ním celou dobu i během války. Nemám jinou možnost. Když Rusové začali na vlaky útočit, změnilo se to, že člověk musí být připraven v jakýkoli okamžik na možnou evakuaci. V chladnějších měsících si proto teď s sebou vozím více teplých věcí, abych případně venku nemrzla, když bych musela vlak opustit. Ale zatím jsem měla štěstí.

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