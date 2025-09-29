0:00
Zahraničí29. 9. 202510 minut

Reportáž: Moldavsko si vybralo evropskou svobodu, proudům ruských peněz navzdory

Zpráva ze strategicky významného úseku na frontě hybridní války, kterou Moskva vede proti Evropě 

Die Zeit
,
Michael Thumann

Proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sandu v nedělních volbách v Moldavsku obhájila parlamentní většinu. Ústřední volební komise po sečtení více než 98 procent hlasů oznámila, že PAS získala 49,67 procenta hlasů, což by mělo zajistit 54 ze 101 křesel v novém parlamentu. Opoziční proruský Vlastenecký blok komunistických a socialistických stran podle těchto předběžných výsledků dostal od voličů 24,47 procenta hlasů, což by mu zajistilo 27 křesel. Do parlamentu by se také měly dostat proruské síly z bloku Alternativa (8,04 procenta) a strana podnikatele Renata Usatîiho (6,25 procenta). Pětiprocentní hranici překvapivě překonala i strana PPDA, kdysi založená za účelem sjednocení s Rumunskem (5,66 procenta).

Hlasování, které bylo vnímáno jako volba mezi integrací země do Evropské unie a návratem do sféry vlivu Moskvy, se zúčastnilo přibližně 52 procent voličů. Ještě před vyhlášením výsledků vůdce opozice, bývalý proruský prezident Igor Dodon, vyhlásil vítězství a svolal na dnešní poledne (11.00 SELČ) demonstraci před sídlo parlamentu. Moldavské úřady podle prezidentky Sandu očekávají v nadcházejících dnech pokusy proruských sil o vyvolání nepokojů, zejména v hlavním městě Kišiněvě. Vyzvala lidi, aby zůstali klidní navzdory všem provokacím. Moldavsko s 2,4 milionu obyvatel je kandidátem na členství v EU od roku 2022. Prozápadní prezidentka Maia Sandu s většinou proevropských sil chce pokračovat v reformách nezbytných pro vstup do EU. Přečtete si reportáž týdeníku Die Zeit z předvolebního Moldavska:

Policejní šéf se podívá na svůj rozsvícený smartphone: „Á, právě někdo útočí na můj mobil,“ řekne Viorel Cernăuţeanu a přečte si varovnou zprávu z IT oddělení ministerstva vnitra. „Zkoušejí hacknout můj účet na Signalu.“ Takové útoky se podle něj v posledních týdnech odehrály více než padesátkrát a už to bere jako běžnou věc. Štíhlý muž s krátkými tmavými vlasy, v černých kalhotách a černé košili s vyhrnutými rukávy vede moldavskou národní policii. Téměř každý den jeho muži zatýkají osoby podezřelé z toho, že na příkaz Kremlu manipulují nálady v zemi.

V prezidentských volbách v roce 2024 selhala speciální volební operace Moskvy jen těsně. (Podporovatelé Vlasteneckého bloku - BEP) Autor: ČTK / AP / Vadim Ghirda

