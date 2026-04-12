Opozice má ústavní většinu. Maďarsko i Evropa můžou čekat velké změny
Volební vítězství Pétera Magyara ukáže, zda je možné v Orbánově zemi vládnout bez Orbána
„Moji drazí přátelé, před dvěma lety se pár lidí vydalo na cestu a nakonec v bitvě Davida s Goliášem zvítězila láska, protože láska nakonec vždycky zvítězí. Děkuji vám všem, že jste se řídili biblickou radou, abyste se nebáli,“ řekl Péter Magyar v neděli večer svým příznivcům, kteří mu v odpovědi začal skandovat: „Nebojíme se!“
V té chvíli bylo definitivně jasné, že svou misi dotáhl do konce. Jeho opoziční strana TISZA porazila v parlamentních volbách Viktora Orbána. Volit přišlo rekordně lidí, téměř 80 procent, kteří odmítli téměř všemocný Fidesz, který byl u moci šestnáct let. TISZA získala i ústavní většinu - po sečtení 97 procent hlasů to bylo 138 ze 199 křesel. A má tak páky, aby poloautoritářský stát, v nějž Orbán během své dlouhé vlády Maďarsko proměnil.
Opozice se pro nedělní volební večer usadila budapešťském Batthyányho náměstí, přes řeku od parlamentu. „Na tuhle chvíli čekám osm let,“ říká osmadvacetiletá učitelka Mária, která tady upíjí pivo s přáteli už od odpoledních hodin, jistá si vítězstvím. Atmosféra byl podobná večírku, a už když se objevily první odhady, propuklo nadšení. „Jóóó,” křičí padesátiletý elektrikář Attila Hány, „Maďarsko je zase naše!“
Potvrdily se tak propočty nezávislých průzkumníků, které na opoziční vítězství ukazovaly už dlouhé měsíce. Taktika - a ke konci kampaně spíš už jen naděje - vládní strany, že na poslední chvíli osloví váhající voliče, Orbánovi a spol. nevyšla. Nejdéle sloužící lídr členské země Evropské unie a populistický spojenec Donalda Trumpa navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Vladimirem Putinem. V tomto týdnu přiletěl trojského unijního koně do Budapešti podpořit i americký viceprezident J. D. Vance.
