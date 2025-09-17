Nevěřili bychom, že tohle se může stát zrovna tady
V maloměstech v Utahu zavládla pochmurná atmosféra. Jak atentát na jednoho z nejvlivnějších Američanů své generace proměnil každodenní život v nejbližším okolí místa činu
„Nechci říkat, že jsem něco věděla, ale neměla jsem z toho dobrý pocit,“ říká do telefonu Iva Barrett, která žije ve stotisícovém městě Orem v americkém státě Utah, asi 15 minut autem od univerzity, kde byl minulý týden zastřelen konzervativní aktivista a influencer Charlie Kirk. Na Utah Valley University, kde k atentátu došlo, pracuje její manžel, od ledna na ni má nastoupit její osmnáctiletá dcera - a matka připomíná, že škola je zde centrem veškerého kulturního i společenského života.
Kampus, kde se potkává více než 40 tisíc studentů, byl po střelbě uzavřen a silnici kolem něj blokovali policisté za výstražnými páskami. Studenti, kteří se po střelbě v panice rozutekli, si batohy, telefony a další věci, které nechali na místě, mohli vyzvednout až během pátku odpoledne. „Je to klidná státní univerzita, o které až doteď nikdo neslyšel. A najednou o ní ví celý svět,“ vypráví Češka, která už 25 let žije ve Spojených státech a má americké občanství.
Její děti se původně na Kirkovu debatu chystaly. Jeho pohled na svět sice nepodporují, ale myslely si, že by to „mohla být legrace“. Hvězda mítinku měla miliony sledujících na sociálních sítích. Kirk coby velmi kontroverzní postava americké politické scény a velký podporovatel prezidenta Donalda Trumpa budil silné emoce. Matka nakonec dětem účast zakázala, protože se bála, že by právě kvůli tomu mohlo dojít k nějakému incidentu.
I přesto ji atentát hned na první zastávce Kirkova turné po amerických univerzitách zaskočil. „Víme, že se takové věci dějí, ale nikdy jsme to nečekali u nás.“ Zdůrazňuje, že Utah je v rámci kontinentu zcela na okraji zájmu. Stát ležící ve středu USA si kromě „podivného“ náboženství (podstatnou část obyvatel tvoří členové mormonské církve) většina Američanů s ničím nespojuje. Většina lidí tu je konzervativní a volí republikány, pro Kirka to tak měl být ideální výchozí bod. Orem byl známý jako „rodinné město USA“, protože lidé tu mají tradičně hodně dětí. Teď se ale do dějin zapíše jinak.
