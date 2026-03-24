Maďarský ministr je podezřelý z vlastizrady a kdo má (další) zlatý záchod
Maďaři jdou do voleb, 12. díl
Do Budapešti se sjíždějí „patriotické“ a „konzervativní“ hlavy z celého světa a maďarský premiér Viktor Orbán by z toho měl těžit. Jak sjezd evropské frakce Patriotů, kam vyráží i delegace vládního ANO a Motoristů, tak CPAC, mezinárodní konference politiků, kteří se považují za konzervativce a mezi jejíž nejzářivější hvězdy patří argentinský prezident Javier Milei a syn vězněného brazilského exprezidenta Bolsonara, jsou příležitostí předvést se jako světaznalý a světem obdivovaný státník – což Viktor Orbán, byť jen částečně, je.
Aktuálně však společné fotografie s politickými celebritami ze světa mediální prostor neovládají. Předvolební kampani dominují jiné věci. Zaprvé zpráva, kterou na základě zjištění od západních tajných služeb přinesl americký tisk - že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó zrazoval své evropské spojence a pravidelně, vlastně naživo, o unijních plánech informoval Rusko a tamního šéfdiplomata Lavrova. Také s ním měl dohadovat schůzku pro slovenského premiéra Pellegriniho, kterému mělo ruské přijetí pomoci ve volbách.
Szijjártó zprávy označuje za „bláznivé dezinformace“, ale celá Evropa a přinejmenším půl Maďarska mu nevěří. A naopak věří tomu, že zrazoval vlast. Teď právě sleduji, jak probíhá kampaň opoziční strany TISZA, která přinejmenším v průzkumech nad vládním Fideszem vede. Když její šéf Péter Magyar mluví o Szijjártóově domnělé zradě, náměstí i v malých městečkách ovládne bučení. Pro voliče opozice nejsou podezření a náznaky o stále zřejmějším - a jak se ukazuje, stále intimnějším - napojení maďarské vlády na Rusko mrtvé téma.
