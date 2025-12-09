Jak Čína ovlivňuje volby v největším městě Ameriky
Čínský konzulát na Manhattanu mobilizoval krajanská sdružení, aby zabránila vítězství kandidátů, kteří se neztotožňují s politikou autoritářského státu
V New Yorku Čínou podporovaná sdružení potopila kandidáta do Kongresu, který kdysi v čínské televizi kritizoval komunistický režim. Pomohla sesadit senátorku za účast na banketu s prezidentkou Tchaj-wanu. A na sociálních sítích odsoudila kandidátku do městské rady za podporu demokracie v Hongkongu.
V posledních několika letech tyto organizace tiše zmařily kariéry politiků, kteří se stavěli proti autoritářské vládě Číny, a zároveň pomáhali těm, kteří politiku vládnoucí komunistické strany podporovali. Jak zjistil deník The New York Times, tyto skupiny, z nichž mnohé jsou neziskovými organizacemi osvobozenými od daní, umožnily nejmocnějšímu protivníkovi Ameriky ovlivňovat volby v největším městě země.
Tyto skupiny jsou většinou sdružení lidí pocházejících ze stejného čínského města nebo provincie. Některé existují již více než století, zatímco desítky dalších vznikly až v posledním desetiletí. Stejně jako jiné spolky zaměřené na zachování kulturního dědictví ve městě imigrantů, i tyto skupiny vítají nově příchozí, organizují průvody a podporují sociální vazby.
Podle desítek členů skupin, politiků a bývalých státních zástupců se však řada těchto sdružení stala užitečnými nástroji čínského konzulátu v centru Manhattanu. Někteří vedoucí představitelé těchto skupin mají v Číně rodinu nebo tam podnikají a bojí se následků, které by mohly z odporu proti státní moci vyplynout. Úředníci konzulátu je najali, aby zastrašovali politiky, kteří podporují Tchaj-wan nebo jinak překračují meze vytyčené Pekingem. V jednom případě se čínský zpravodajský agent a několik vedoucích sdružení zaměřili na stejného kandidáta.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu