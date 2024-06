Vláda začíná boj s časem o televizní a rozhlasové poplatky. Na schválení má půl roku

„Největší úskalí může být boj s časem. Novela jde na vládu. Takže k podpisu prezidenta je ještě poměrně daleko a z pohledu televize a rozhlasu se to celé musí stihnout dokončit do 1. ledna 2025,“ říká František Trojan o tzv. velké mediální novele, kterou má kabinet projednat ve středu. S jakými změnami návrh počítá? Jak se rodil? A co ho pravděpodobně čekát v parlamentu? Nejen o tom mluví František Trojan ve Výtahu Respektu. Moderuje Štěpán Sedláček.