Vojenská intervence

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Moskva čelí ve snaze vnutit svou vůli Ukrajině i Západu mnoha překážkám
Reportéři Respektu v zákopech na ukrajinsko-ruské hranici, kde vojáky obou armád od sebe dělí jen několik desítek metrů
Při čekání na ruský útok se hraje také o český zájem o Ukrajinu a pochopení, že její osud souvisí s osudem našeho státu
Odpověď zní: Možná, ale bez odvahy k boji to nedokážeme
Nikdo s jistotou neví, jestli se zrovna teď nerozhoduje o uspořádání Evropy na mnoho let
S bývalým americkým diplomatem Michaelem Kimmagem o tom, jak pravděpodobná je válka na východě Evropy a co je možné nabídnout Putinovi za mír
Západ – a my s ním – musí opět narýsovat pozice, z nichž se při jednání s despotickým agresorem neustupuje
Krize na ukrajinské hranici trvá a z Ruska přicházejí špatné zprávy
Proběhla jednání o možném ruském vpádu na Ukrajinu