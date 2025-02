Ukrajina je mladší sestra, která má poslouchat velké bráchy Vladimira a Donalda

V červnu 2023 přijela do Prahy na pozvání Ústavu mezinárodních vztahů nizozemská politoložka Lisa Gaufman s pozoruhodnou přednáškou. Akademička, která působí na Univerzitě v Groningenu, od roku 2012 zkoumala způsob, jakým ruská propaganda rámuje Ukrajinu a vztah Moskvy k ní. A zjistila, že část komunikace má vyhroceně genderové zabarvení – Ukrajina byla kupříkladu vykreslována jako mladší sestra Ruska, která se „spustila“ se zkaženým Západem a je třeba ji od těchto vlivů a vlastního pomýleného jednání zachránit. A kdo jiný by to měl udělat než její starší bratr, který je racionální, zastává tradiční hodnoty, je zkušený a ví, co je pro ni nejlepší. Rozhodně lépe než ona sama.