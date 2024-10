Po Konečné přichází Maláčová. I v Česku vstaly nové populistky

V české politice došlo k historickému zlomu, aniž to vyvolalo větší pozornost. Dvě ze tří nejstarších tuzemských politických stran mají vůbec poprvé v historii předsedkyni. Do čela KSČM, tedy nástupnické partaje Komunistické strany Československa vzniklé v roce 1921, byla na podzim 2021 zvolena europoslankyně Kateřina Konečná, posléze tvůrkyně uskupení Stačilo!. A minulou sobotu pak do předsednického křesla sociální demokracie usedla exministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. SOCDEM má komplikovanější historii, ale pokud měříme stáří datem vzniku, žádná jiná nemá kořeny už v 19. století (přesně v roce 1878).